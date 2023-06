PS de Braga critica obra na Avenida da Liberdade

Ricardo Reis Costa Ontem às 20:07 Facebook

Câmara rejeita impactos negativos no comércio e São João.

Os vereadores do PS na Câmara de Braga consideram que as obras na Avenida da Liberdade resultam de um projeto "sem planeamento nem debate", que não respeita a "raiz identitária" das festas de São João e que pode provocar "sérios impactos" no comércio local, nomeadamente com a perda de lugares de estacionamento.

"A Câmara não tem rumo, está a fazer obras porque estamos a chegar ao final de um ciclo político e é preciso de forma inebriada deixar marca e registo na cidade", criticou esta quarta-feira o vereador socialista Artur Feio, numa conferência de imprensa que serviu para o partido mostrar o seu "descontentamento" com a forma como as obras na avenida têm sido conduzidas.

Segundo o representante do PS, o projeto prevê um "anulamento de cerca de 100 lugares de estacionamento" ao longo de toda a Avenida da Liberdade, o que "afeta muito os comerciantes". "Além disso, a perceção popular é que há uma vontade de desenraizar a tradição e retirar daqui a festa de São João", disse Feio.

Contactado pelo JN, o presidente da Câmara, Ricardo Rio (PSD), afirmou que serão "sacrificados" 19 lugares de estacionamento, sublinhando que a obra assenta numa estratégia de "mobilidade suave" e com "menos carros".

Sobre a festa de São João, o autarca considera um "disparate" dizer-se que há uma intenção de deslocalizar a iniciativa. "Houve esse necessidade este ano, fruto das obras, mas no futuro não haverá qualquer impedimento", garantiu Rio.