PS denuncia chuva dentro da Escola da Garapoa

Chove na sala de aulas da Escola Básica do 1.º ciclo da Garapoa, em Braga. A denúncia foi, nesta sexta-feira, feita ao JN pelo vereador do PS (na oposição) Hugo Pires, que considera a situação como sendo "inaceitável" e símbolo do "desleixo municipal" em matéria de Educação.

Contactada a propósito, a vereadora do pelouro, Carla Sepúlveda disse que a água entra pelo facto de o telhado ser muito antigo, e feito com telhas que já não se fabricam: "já contratamos um construtor para mudar as telhas e colocar um novo revestimento isolante para melhorar a temperatura e o conforto na sala de aulas", explicou.

A autarca, da maioria PSD/CDS, salienta que a chuva que tem caído intensamente na região, impede que a intervenção seja feita, de imediato, pelo que a reparação do telhado pode demorar alguns dias: "com chuva não se fazem este tipo de obras".

Carla Sepúlveda salienta, ainda, que a direção da Escola está a par das iniciativas tomadas para resolver o problema: "queremos o melhor para os nossos alunos", vincou.