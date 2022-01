PS diz que escolas de Braga negam refeições a crianças quando pais deixam de pagar

Luís Moreira Hoje às 16:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O Partido Socialista acusou, esta segunda-feira, em reunião do Executivo, a Câmara de Braga de "insensibilidade social" ao deixar que haja alunos do ensino básico sem almoço, devido ao atraso dos pais no pagamento das refeições.

Na reunião, o presidente da Câmara, Ricardo Rio disse que há 30 mil euros de dívidas de refeições e revelou ter já acordado com o gestor da BragaHabit, Carlos Videira, no sentido de que as famílias com refeições em dívida sejam contactadas: "se a sua situação socioeconómica piorou, então será revisto o escalão em que os filhos estão e deixarão de pagar. Caso contrário, terão de o fazer porque têm rendimentos para isso", salientou, acentuando que se trata de uma questão de justiça social.

O vereador socialista Hugo Pires disse ao JN que a situação lhe foi sinalizada por algumas juntas de freguesia: "dizem-nos que são estas autarquias que pagam as refeições a alunos cujos pais se atrasaram no pagamento e que a Câmara não quer saber", afirmou, dizendo que já houve situações de crianças que ficaram sem comer.

O autarca sabe que estes casos existem, mas não sabe se se prendem com refeições fornecidas pela empresa municipal BragaHabit, ou se são alunos a quem o almoço é dado por associações de pais. "Na reunião anterior, o PS propôs, mas maioria PSD/CDS chumbou, um aumento do apoio camarário às famílias cujos alunos têm de pagar os complementos educativos, ou seja, os custos dos períodos extracurriculares ao princípio da manhã e ao fim da tarde", lamenta, sublinhando que há famílias sem condições para pagar devido aos efeitos da pandemia.

Hugo Pires reconhece que o tema "é delicado" e que o orçamento municipal não estica, mas diz que as crianças não são números: "se o PS fosse poder e fosse necessário, não gastaríamos dinheiro em eventos como os da Noite Branca, porque as crianças estão primeiro".