PS/Braga alerta para degradação do Mercado Cultural do Carandá

O estado de degradação em que se encontra a cobertura do Mercado Cultural do Carandá vai obrigar ao fecho das atividades da Arte Total, uma estrutura privada especializada nas áreas da Educação e Produção Artística e que ali está sedeada.

Em declarações ao JN, o presidente do Município, Ricardo Rio, disse que "os serviços técnicos de obras concluíram que as infiltrações de água põem em risco toda a instalação elétrica, tendo comunicado que a estrutura terá de fechar, aguardando-se que a Arte Total encontre um espaço alternativo, o que terá de suceder em breve".

O autarca comentava, assim, o comunicado hoje emitido pelos vereadores do PS na Câmara de Braga criticando "o incompreensível estado de degradação em que se encontra o Mercado Cultural do Carandá, um equipamento municipal que é referência arquitetónica e patrimonial nacional".

"Este equipamento, que tivemos oportunidade de visitar, encontra-se num estado que deveria envergonhar uma cidade candidata a Capital Europeia da Cultura", afirmaram os vereadores Hugo Pires, Artur Feio, Sílvia Sousa e Adolfo Macedo no final de uma visita à Arte Total.

Sobre as críticas dos socialistas, Ricardo Rio disse que "a cobertura do Mercado tem problemas estruturais que derivam de uma obra de construção mal feita, no tempo da gestão do socialista Mesquita Machado, na base de um projeto do arquiteto Souto Moura, e que nunca foram reparados". "Vai-se fazer um estudo técnico para uma requalificação de fundo da estrutura, mas até lá, terá de fechar", sublinhou.

Sobre o porquê de ainda nada ter sido feito para remodelar o mercado, Rio afirmou que "a intervenção na Arte Total estava sinalizada, mas foi dada prioridade à elaboração dos projetos para outros equipamentos prioritários de cariz cultural como o Museu da Imagem, a Casa dos Crivos e o Centro Cultural Francisco Sanches".

PS diz que há perigo

Já os vereadores do PS são taxativos. "O edifício constitui, na realidade, um perigo para quem lá trabalha e para todas as crianças e jovens que o frequentam. Um perigo que se manifesta em infiltrações com consequências visíveis nos tetos, nas paredes, nos pavimentos e nas instalações elétricas. Um perigo que já provocou, no passado, um incêndio e que persiste. A própria qualidade do ar constitui, atualmente, motivo de preocupação para as responsáveis da Arte Total", anotam.

Para os socialistas, é incompreensível que o atual presidente da Câmara apregoe investimentos avultados na Cultura para a cidade e, ao mesmo tempo, despreze os seus equipamentos e agentes culturais.

Os vereadores visitaram a Arte Total, uma estrutura de criação e de formação de públicos para a dança, um projeto cultural com cerca de 30 anos e que, assinalam, "é hoje, no panorama nacional, uma das raras estruturas, na sua área de ação, apoiadas pela DGArtes no âmbito do programa de apoio sustentado".