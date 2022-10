PS/Braga lamenta más condições de trabalho nas empresas municipais

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) queixou-se aos vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Braga dos problemas existentes com os horários dos trabalhadores do Transportes Urbanos de Braga (TUB), da não atualização de salários referente aos anos de 2021 e 2022 na Agere (empresa de água, saneamento e resíduos) e da falta de condições de trabalho dos trabalhadores da Braval (Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos) que operam na separação de resíduos.

Em comunicado, o PS, que esteve reunido com a direção do STAL de Braga para conhecer os problemas com que se debatem os trabalhadores do universo municipal, diz que os sindicalistas se queixaram, e no que toca aos TUB, de "ausência de expectativas no acordo de empresa, da falta de recursos humanos que consigam dar uma resposta adequada aos cidadãos, da falta de condições de trabalho e do mau estado em que se encontram muitos autocarros".

Relativamente à Agere, apontaram "a interpretação abusiva do acordo de empresa e da sua aplicação", bem como uma atitude "de quero, posso e mando" do seu administrador, Rui Morais.

Já no que diz respeito à empresa intermunicipal Braval (Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos), os socialistas dizem que foi, ainda, abordada a não atualização dos salários de 2021 e 2022.

"A valorização de quem todos os dias trabalha em serviços que são essenciais para o bem-estar das populações é uma prioridade", diz o PS, lembrando não ser possível "esquecer que muitos destes trabalhadores têm horários noturnos, ou, ao fim de semana, o que significa que a gestão da vida familiar se torna complexa e difícil para muitas famílias".

Da parte do PS - assinalam - "ficou a garantia de tudo fazer para tentar reverter esta situação e dar mais dignidade às mulheres e homens que trabalham nestes serviços essenciais"

O JN contactou o administrador dos TUB, Teotónio dos Santos, que não quis comentar o caso.

Tentou, também, sem o conseguir até ao momento, falar com o administrador da Agere e da Braval, Rui Morais.