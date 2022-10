PS/Braga quer conhecer contratos com Altice e cervejeira, Câmara diz que já mostrou tudo

Os vereadores do Partido Socialista (PS) na Câmara de Braga consideram que o segundo parecer da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA), recebido na quarta-feira, lhes dá razão no que toca ao direito de acesso à totalidade dos contratos assinados pela empresa municipal InvestBraga com a Altice e a Sociedade Central de Cervejas. Mas a InvestBraga garante que todos os documentos solicitados já foram disponibilizados.

Em declarações ao JN, o vereador Artur Feio disse que o parecer da CADA é claro no que toca ao seu direito a conhecerem o contrato integral da InvestBraga com a Altice e com a cervejeira, para patrocínio do Fórum, o que não foi cumprido pela empresa municipal, dado que a informação do primeiro contrato estava rasurada em duas páginas.

"O parecer é claro! A InvesteBraga tem de nos dar o contrato completo, sem rasuras ou cortes. O contrato a que tivemos acesso continua a "ocultar informação", afirma.

"PS já recebeu tudo"

Contactado pelo JN, o administrador-executivo da InvestBraga, Carlos Silva, esclareceu que o novo parecer da CADA é igual ao anterior, e garante que o PS recebeu tudo, ou seja, o Contrato de Patrocino com a Meo/Altice Portugal, a adenda ao contrato da MEO [prorrogação] e contrato de patrocínio com a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas

"Os documentos enviados são todos percetíveis em relação a todas as obrigações entre a InvestBraga e a Altice Portugal", diz, salientando que as obrigações e valores são já publicamente conhecidos, nomeadamente o facto de a Altice pagar 750 mil por ano para dar nome ao Fórum Braga.

E acrescenta: "Reiteramos que, quanto aos dados ocultados pela Altice, os mesmos não estão relacionados com as condições do contrato, mas sim com "questões internas da Altice". Por isso, o Município e a InvestBraga já pediram à Altice que clarifique a fundamentação" no sentido de a mesma ser reportada à CADA. Assinalamos ainda que a própria Comissão diz que a Câmara ou a InvestBraga "não têm que criar documentos que não existem para responder aos pedidos do PS".