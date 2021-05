PSD pede esclarecimentos sobre impasse no alargamento do cemitério de Tibães

Luís Moreira Hoje às 16:25 Facebook

Os deputados do PSD eleitos pelo distrito de Braga questionaram, esta quarta-feira, a ministra da Cultura sobre a existência de algum parecer emitido pela Direção Regional de Cultura do Norte sobre o projeto de alargamento do cemitério de Mire de Tibães, em Braga.

Os parlamentares recordam que o cemitério local, situado junto ao Mosteiro de São Martinho de Tibães, esgotou a capacidade de sepultamento.

Por isso, a Junta de Mire de Tibães está a enterrar os corpos num dos locais do cemitério destinados à circulação de pessoas, depois de ter atingido a capacidade máxima de lotação naquela infraestrutura.

Nesse sentido, a população e a autarquia local, salienta o requerimento, têm a necessidade de alargar o cemitério para um terreno contíguo que é igualmente propriedade da Fábrica da Igreja Paroquial de Mire de Tibães. Este terreno fica junto ao Mosteiro de Tibães, sendo denominado de "terreno do Passal".

Segundo os deputados, "em consulta formulada pela Câmara Municipal de Braga, terá a Direção Regional de Cultura do Norte proferido parecer não favorável invocando, tanto quanto se sabe, o facto de tal terreno não pertencer à Paróquia, entre outros argumentos".

"Assim sendo, este processo padece de esclarecimento que enquadre e fundamento todas as razões que poderão determinar uma qualquer decisão não favorável às legítimas expectativas e aspiração da Paróquia e da Freguesia", sublinham os deputados.

