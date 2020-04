Joaquim Gomes Hoje às 18:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP está a controlar desde o meio da tarde desta sexta-feira os principais acessos à cidade de Braga, no âmbito das restrições à saída do concelho da área de residência, ditado pelo estado de emergência.

Dezenas de agentes estão na Rotunda da Universidade do Minho, em Gualtar, na Rotunda do centro comercial Nova Arcada e na Rotunda do supermercado E.Leclerc.

O próprio comandante distrital da PSP de Braga, superintendente Pedro Teles, está a acompanhar todas as operações.