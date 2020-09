PSP faz operação em pontos sensíveis de sinistralidade em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 11:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP fiscalizou o trânsito em Braga, esta sexta-feira, em vários locais que têm sido palco de acidentes de viação, alguns com muita gravidade, passando a mensagem de que "a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade".

Desde manhã cedo que agentes da Esquadra de Trânsito da PSP, reforçados por diversos outros agentes, da Equipa de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), do Comando Distrital de Braga da PSP, controlaram não só as zonas centrais, como as áreas periféricas da cidade de Braga, tendo por denominador comum as artérias onde há mais circulação rodoviária.

Nas últimas semanas, a PSP de Braga tem vindo a combater o estacionamento irregular, muitas vezes em segunda fila, no centro da cidade, que em horas de ponta dificulta ainda mais a circulação rodoviária e coloca em risco a segurança especialmente para os peões.