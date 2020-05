PSP faz Operação Stop entre Braga e Barcelos

Joaquim Gomes Hoje às 14:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP de Braga está a controlar as entradas e as saídas da cidade, esta sexta-feira, primeiro dia do fim de semana prolongado, no decorrer do qual terminará o estado de emergência e começará o estado de calamidade

Durante este fim de semana, não é permitido sair do concelho da área de residência, a não ser que exista motivo atendível.

As operações stop da PSP de Braga incidem nos principais eixos de acesso à área citadina, uma das quais decorre à face da EN 103, por baixo do Viaduto da Variante Norte, nas imediações da chamada Rotunda do E.Leclerc, para fiscalizar as deslocações entre os concelhos de Braga e de Barcelos, em articulação com o Comando Territorial de Braga da GNR.

Agentes da PSP têm mandado parar todos os automobilistas e perguntam qual a razão de se deslocarem para o concelho de Braga ou vice-versa, exigindo um comprovativo da entidade patronal segundo o qual estão a circular em serviço profissional.

Só motivos de força maior, como por exemplo idas a hospitais ou a centros de saúde, são considerados válidas. Em caso de incumprimento, os automobilistas são convidados pela PSP a regressar ao ponto de partida, com base nas medidas para a contenção da Covid-19.