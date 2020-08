PSP impede que família com caso de covid-19 saia de casa em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 11:18 Facebook

A PSP evitou durante a manhã desta sexta-feira que uma família com um caso confirmado de covid-19, e três elementos que recusam fazer o teste, saísse de casa, impedindo que fosse trabalhar para o Mercado Provisório de Braga.

Segundo apurou o JN, a família vende peixe naquele mercado, no Largo do Pópulo. Para evitar um eventual desrespeito das normas de confinamento, a PSP começou a sensibilizar os familiares sobre a proibição de saírem de casa.

Entretanto, numa operação policial que decorreu na manhã desta sexta-feira, aquela família, que teve sempre agentes da PSP à porta de casa, não conseguiu sair da residência. Outros polícias estão no Mercado Provisório de Braga, numa operação montada em colaboração com as autoridades sanitárias e os serviços competentes da Câmara Municipal.