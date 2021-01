PSP intensificou controlos em Braga: "Seremos sempre intransigentes"

Joaquim Gomes Hoje às 11:35 Facebook

A PSP de Braga esteve, durante a noite da passagem de ano, muito ativa no controlo das restrições no âmbito da pandemia.

A PSP intensificou o controlo da circulação rodoviária nos acessos à cidade de Braga, com múltiplas operações Stop, nos principais eixos de ligação ao Alto Minho, ao Gerês, a Trás-os-Montes e ao Porto, fiscalizando o cumprimento das regras relacionadas com a pandemia, mas também com a segurança rodoviária.

O comissário Jorge Magalhães referiu ao JN que a PSP de Braga "está já desde o dia 30 de dezembro e continuará, até dia 4 de janeiro, especialmente empenhada, no terreno, tal como desde há vários meses, para uma vez mais fazer cumprir todas as restrições impostas pelo estado de emergência".

"Seremos sempre intransigentes com eventuais transgressões, desde a proibição de circulação entre concelhos até ao consumo de bebidas alcoólicas na via pública. Estaremos particularmente atentos ainda ao funcionamento de estabelecimentos comerciais, mas é expectável que os cidadãos, genericamente, continuem a cumprir, como até agora", disse o oficial.

Um dos locais mais visados pela ação da PSP de Braga foi a Variante do Cávado, sempre com muito trânsito, por constituir uma dupla alternativa às Estradas Nacionais 101 e 201, onde os agentes iam mandando parar os automobilistas, inquirindo-os sobre as razões das deslocações, enquanto recordavam as restrições relativas ao estado de emergência.