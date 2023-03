Quartel dos Bombeiros de Braga pronto no final do verão

Voluntários vão cumprir "sonho" de ter uma nova casa e melhorar as condições operacionais.

O novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Braga deverá estar concluído entre setembro e outubro, permitindo à corporação cumprir um "sonho" com mais de 20 anos e mudar-se para uma nova casa. "Quisemos fazer um espaço funcional, prático e adequado à missão e às funções a que se destina, sem qualquer luxo", explicou ao JN o presidente da instituição, António Ferreira.

Situado em São Paio de Arcos, na periferia da cidade, o novo espaço permitirá à corporação deixar o edifício que ocupa desde 1977, no centro histórico, que "não dá as respostas necessárias" e onde há camaratas mistas e muitos dos 45 veículos ficam na rua. "Os nossos operacionais passarão a ter todas as condições de trabalho e de conforto", sublinhou o dirigente.