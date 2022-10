Queda de árvore de grande porte danifica cinco carros em Braga

A queda de um carvalho, na madrugada desta terça-feira, provocou danos em cinco viaturas que estavam estacionadas perto do Tribunal Judicial de Braga. Não há feridos.

Segundo os moradores da Rua Professor Machado Vilela, o acidente ocorreu pelas 4.30 horas. "Tenho vizinhos que acordaram com um estrondo muito grande", relatou Emília Alves, ao JN.

"Já estamos fartos de pedir ao presidente para aparar as árvores, porque isto é um perigo. Dizem que não podem, mas depois acontecem estas tragédias. Hoje foram carros, mas temos medo de passar aqui, porque há árvores sujeitas a cair em cima de nós", desabafou a moradora, lembrando que, em 2015, a queda de uma árvore naquela zona provocou a morte a um homem de 41 anos.

De acordo com o responsável da Proteção Civil municipal, Vítor Azevedo, que esteve no local esta manhã, a árvore, de grande porte, "não estava identificada como estando em mau estado" e "nada fazia prever a queda".

"Não queremos que as cortem pelo pé, mas as aparem em altura", sublinhou Emília Alves, junto das trabalhadoras da Agere, que foram surpreendidas com o incidente quando chegaram para trabalhar.

O carvalho em causa está localizado junto a uma estrutura onde os varredores guardam o material. "Diziam que a árvore estava segura, que era um carvalho muito resistente", afirmaram ao JN, mostrando "receio" com novos episódios.