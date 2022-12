Queda de árvore em Braga atinge quatro carros

A queda de uma árvore de grande porte junto à Escola Secundária D. Maria II, em Braga, provocou danos em quatro carros que estavam estacionados na rua, esta quinta-feira de manhã.

Segundo o vereador da Proteção Civil da Câmara de Braga, Altino Bessa, o incidente, que aconteceu de forma "surpreendente", ocorreu cerca das 6.30 horas.

O responsável adianta que a árvore fez parte do estudo fitossanitário levado a cabo pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) "e não foi detetada nenhuma situação anómala". "Na Rua 25 de Abril foram todas estudadas e esta árvore não tinha nenhum problema", reforça Altino Bessa ao JN.

Nas redes sociais, há quem tenha testemunhado a queda sobre os automóveis. "Eu e mais as restantes pessoas que íamos no autocarro tivemos muita sorte. Se tivesse chegado dois minutos antes, caía em cima do autocarro", conta Maria Pereira, num comentário na página do Facebook do Fórum Cidadania de Braga, onde o assunto foi abordado pelos cidadãos locais.

A PSP foi chamada ao local para controlar o trânsito, que esteve condicionado na Rua 25 de Abril, devido aos trabalhos de remoção da árvore.