"Química" da UMinho saiu à rua para captar estudantes

Experiências científicas em quatro bancas em Braga mostraram importância do curso e da sua aplicação no dia a dia.

Alunos, pais, docentes do ensino secundário, antigos licenciados e cidadãos comuns participaram, este sábado, em Braga, na iniciativa "A Química sai à rua", organizada pelo respetivo Departamento da Universidade do Minho (UMinho) para atrair novos estudantes, cujo número vem diminuindo.

O evento espalhou-se por quatro locais da cidade (Largo do Paço, Mercado, Coreto da Avenida Central e Claustros do Castelo) e foram feitas experiências sobre reações químicas como as da combustão, produção de hidrogénio, pigmentos naturais, efervescência (libertação de CO2) e lixívias.