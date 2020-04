Quinto morto por Covid-19 no Asilo de São José em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 15:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Um quinto utente do Asilo de São José, em Braga, morreu esta sexta-feira, vítima de Covid-19, no Hospital Central de Braga, segundo apurou o JN junto de fontes daquela instituição.

A vítima, de 90 anos, sofria de várias patologias graves, estando internado nos cuidados intensivos da Ala de Infetados por Covid-19, no hospital de Braga há uma semana. Além das cinco mortes, há cerca de 45 anos utentes daquela instituição infetados.

José Cunha, diretor do Asilo de São José, instituição que estava a comemorar 170 anos, apontou à falta de funcionários e agradeceu aos voluntários pelo apoio dado ao longo dos últimos dias. "Temos utentes com 107 anos, a grande maioria acamados, com diversas patologias, é uma situação terrível", disse o diretor.

Segundo aquele mesmo responsável, há "funcionários a trabalhar há dez dias consecutivos, muito além do seu horário de trabalho, mas não podem ser substituídos, porque não há ninguém para o fazer, não se consegue arranjar pessoas".

José Cunha apela às forças da sociedade civil e aos grupos de voluntariado que auxiliem como puderem o lar de idosos.