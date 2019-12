Rampa da Falperra acolherá FIA Hill Climb Masters

Joaquim Gomes Hoje às 23:21 Facebook

A Rampa Internacional da Falperra, em Braga, acolherá em 2020 a prova FIA Hill Climb Masters, a maior competição de montanha do mundo. Já a Rampa de Boticas contará para o campeonato europeu, consagrando-se as duas candidaturas do automobilismo português, depois de sete pilotos portugueses terem participado na edição de 2018, em Gubbio, Itália.

O Conselho Mundial da FIA reunido esta quarta-feira, em Paris, confirmou que a Rampa Internacional da Falperra receberá o FIA Hill Climb Masters, prova única que acontece desde 2014 e de dois em dois anos, sempre em diferentes países, reunindo os vencedores dos campeonatos nacionais reconhecidos pelas suas federações, bem como os vencedores do Campeonato, Challenge e da Taça da FIA, com a Rampa Internacional de Boticas a integrar também já durante a época de 2020 o Campeonato da Europa FIA de Montanha.

Para este evento, cada um dos campeões terá de correr sempre ao volante do carro que usou durante a temporada no seu país, tendo a solução adotada calendarizado a Rampa da Falperra entre 10 e 11 de outubro, organizada pelo Clube Automóvel Minho (CAM) e a Rampa de Boticas tem 10 e 11 de maio, realizada pelo Demoporto.

"A Rampa da Falperra foi presença assídua no calendário europeu e voltará a sê-lo já em 2021, no entanto, para que Portugal pudesse receber as duas competições no mesmo ano, e tendo em conta as necessidades logísticas de cada uma das provas, foi necessária esta solução", revelou na quarta-feira o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim.

"Este constitui o resultado de muito trabalho e empenho da FPAK, mas também dos clubes e autarquias envolvidas, que tudo fizeram para merecer a confiança da FIA, sendo agora a altura de arregaçar as mangas e começar a preparar estes dois grandes eventos que vão marcar certamente o panorama da montanha no nosso país", como acrescentou Ni Amorim.