Rampa da Falperra condiciona trânsito em Braga

A realização da 42.ª edição da Rampa Internacional da Falperra, em Braga, provoca vários condicionamentos ao trânsito automóvel ao longo deste ​​​​​​​fim-de-semana.

No sábado e no domingo, o trânsito é proibido na Via da Falperra e na Estrada Nacional 309, até ao Santuário do Sameiro, entre as 5.30 horas e as 18 horas.

A circulação é igualmente proibida na Avenida do Santuário, na envolvente ao edifício da GNR do Sameiro e na Rua de Santa Marta, desde o entroncamento com a Rua dos Marinhais e a EN 309, enquanto decorre o evento.

É também proibido estacionar, em ambos os sentidos, desde o antigo Hotel Mãe D'Água até 100 metros depois do antigo Jazz Bar, também durante a realização da prova.

Da proibição de trânsito na Via da Falperra e EN309, os acessos às zonas habitacionais a Norte deste eixo, na área urbana (Fraião), são feitos através da Avenida Alfredo Barros e Rua Padre Feliciano.

O acesso às zonas habitacionais a Sul do eixo, na área urbana (Fraião e Nogueira), é feito através da Via da Falperra (até ao início do corte), da Rua do Picoto, da Rua de Penouços (CM 1336), da Rua da Fonte (CM 1336-1), da Rua de Penelas, da Rua de Nogueiral e da Rua do Barral.

Entre estes acessos locais e o eixo cortado (Via da Falperra e EN309), as vias de distribuição local mantêm-se inalteradas.

O acesso local à zona habitacional a Norte do eixo do evento (Fraião), a partir da Rua Campo da Escola, de ligação à Rua da Boavista, será triado pelas autoridades.