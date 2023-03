Rampa da Falperra doa 3% das receitas às vítimas ucranianas

A Rampa Internacional da Falperra, que se realizará no fim de semana de 19 e 21 de maio, vai doar três por cento das receitas da bilheteira para vítimas da guerra na Ucrânia.

A principal prova automobilística de montanha portuguesa, na Falperra, em Braga, terá ainda uma banca, na Zona Vip, para a angariação de outras quantias destinadas às crianças vítimas do conflito.

Os representantes da Associação Centro Social e Cultural Luso Ucraniano (UPE) agradeceram a iniciativa e generosidade dos dirigentes do CAM, ao associarem a competição a uma causa tão humanitária.

"Ao entregarmos as receitas a estes responsáveis, tais quantias serão destinadas diretamente a quem mais precisa, porque estes responsáveis ucranianos têm uma experiência acumulada no auxílio aos seus compatriotas e os bens chegarão diretamente às vítimas da guerra em especial às crianças", disse o presidente do Clube Automóvel do Minho (CAM), Rogério Peixoto, ao sublinhar que a prova tinha de se associar a esta tragédia.

Rogério Peixoto mostrou-se confiante quanto à adesão do público. "O nosso público vai apoiar massivamente este povo", defendeu.

