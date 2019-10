Rapaz mordido pela cobra de estimação dos pais em Vila Verde

Emília Monteiro Hoje às 12:18 Facebook

Um rapaz de 12 anos foi assistido no Hospital de Braga depois de ter sido mordido num braço quando alimentava uma cobra píton que os pais tinham, numa espécie de aquário, em Prado, Vila Verde, no distrito de Braga.

O acidente aconteceu na passada sexta-feira. O Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Braga, identificou a mãe do menor, de 41 anos, por detenção ilegal de uma espécie réptil, Python regius, punível com coima até 20 mil euros.

A GNR apreendeu o animal e o respetivo aquário, tendo a cobra sido depois entregue na delegação de Braga do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.