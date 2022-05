Reabilitação de 151 casas em dois bairros em Braga

Câmara anuncia entrega de candidaturas no Portal da Habitação para os aglomerados das Andorinhas e em Maximinos.

A Câmara de Braga entregou no Portal da Habitação 105 candidaturas para recuperação de apartamentos no Bairro das Andorinhas, na freguesia de São Vicente, um investimento de 4, 5 milhões de euros.

O vereador do pelouro do Urbanismo e Habitação, João Rodrigues.,revelou ao JN que, esta semana, serão submetidas outras 22 candidaturas do bairro, e, ainda, mais 24 candidaturas de fogos na Praceta do Padre Sena de Freitas, estas em Maximinos, que "foram antecipadas devido às condições de insalubridade e indignidade em que se encontram atualmente", 151 ao todo.