Reabilitação do nó de Ínfias reduz 80% das filas de carros

Projeto em Braga custa seis milhões de euros a pagar pelo Estado.

A requalificação do nó de Ínfias, o "cancro" rodoviário da cidade de Braga, cujo projeto foi esta terça-feira apresentado, arranca no ano que vem e fica pronta em 2024, envolvendo a construção de um viaduto com 220 metros e a reformulação das vias.

A obra custará seis milhões de euros (preço da opção mais barata) verba que, segundo o presidente do Município, Ricardo Rio, serão pagos pela empresa estatal Infraestruturas de Portugal (IP). A intervenção, diz o coordenador do estudo João Campos, da empresa Betar, decorre sem que o nó seja fechado, sendo apenas desviadas algumas vias até que o viaduto esteja pronto.

No final dos trabalhos, as filas - que chegam a ter quatro quilómetros - e os respetivos tempos de espera nas horas de ponta diminuirão mais de 80 %, ou seja, o atraso total dos 110 mil veículos que circulam diariamente nas vias envolvidas, passará de 374 horas em 2021, para de 76 em 2043 na hora de ponta da manhã, e de 507 horas (2021) para 27 (2043), na hora de ponta da tarde.

A intervenção permite uma ligação direta e sem conflitos para os movimentos de veículos nos sentidos Norte/Este e Oeste/Norte, através do viaduto. Paralelamente, serão reformuladas as ligações Sul/Norte e Este/Sul , para minimizar as interferências entre correntes de tráfego. A intervenção fará com que a atual rotunda desnivelada deixe de funcionar no seu quadrante sul, para minimizar as interferências entre correntes de tráfego. A intervenção fará com que a atual rotunda desnivelada deixe de funcionar no seu quadrante sul.

Esta terça-feira, na sessão de apresentação do estudo, a que o ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos não compareceu, quer a vereadora Olga Pereira, quer Ricardo Rio acentuaram que o problema do trânsito à entrada de Braga só ficará resolvido com a conclusão da Variante do Cávado, com ligação de Frossos a Ferreiros. "O prolongamento desde a rotunda do Nova Arcada até Frossos fica pronto em junho. Vamos adjudicar, dentro de dias, a elaboração do projeto por 310 mil euros à firma GEG, do Porto, e a seguir entregá-lo-emos à IP para que avance", afirmou o autarca.

Ricardo Rio salientou que o projeto da variante terá de incluir a solução para a futura ligação à nova estação de comboios de alta velocidade a construir fora da cidade.