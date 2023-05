Realojadas cinco famílias com casas em risco no Picoto em Braga

Luís Moreira Hoje às 20:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmara de Braga procura fundos comunitários para requalificar bairro.

O Município de Braga está a realojar cinco famílias que residem no bairro social do Picoto, cujas casas estão em risco de derrocada. O presidente, Ricardo Rio, adiantou esta terça-feira na reunião de Câmara que as famílias estão a ser mudadas para apartamentos noutras zonas da cidade, arrendadas pela empresa municipal BragaHabit: "De momento, são estas, mas após uma avaliação técnica, ver-se-á", adiantou, vincando que se está a procurar programas europeus ou estatais que financiem a requalificação do bairro.

O assunto veio à discussão após a aprovação por unanimidade de um protocolo que vai ser assinado entre a empresa BragaHabit e a Fundação La Caixa, para apoio de 60 mil euros às comunidades ciganas locais e que abrangem ações que visem o sucesso escolar, o acesso a processos de aprendizagem ao longo da vida, e a promoção de hábitos de vida saudável, livres de consumos dependentes e comportamentos de risco.