Recém-criada Confraria gastronómica BAFA entroniza 72 confrades na Sé

A recém-criada Confraria BAFA (Bracara Augusta Fidelis et Antíqua), de Braga, tem este sábado o seu primeiro capítulo, em cerimónia a decorrer na Sé Catedral, e onde são entronizados 72 confrades.

De acordo com Luís Pedroso, membro fundador, a BAFA quer promover os sabores e tradições gastronómicas de Braga, numa ótica de conservação e divulgação, mas também de pesquisa de novos pratos, tendo em conta, nomeadamente o legado dos períodos, romano e da época barroca. Tem como chanceler (presidente da Assembleia Geral), a enfermeira Céu Ameixinha, uma cidadã que se notabilizou aos olhos dos bracarenses pelo trabalho de coordenação do Centro de Vacinação do covid-19. Já Magda Taxa, será a grã-mestre da Confraria.

"A ideia nasceu de um grupo de mulheres da cidade, a que se juntaram pessoas de várias origens e profissões", disse Luís Pedroso, que é também presidente da União de Freguesias da Sé, Maximinos e Cividade.

A primeira atividade da Confraria, cuja formalização notarial ocorreu em junho, terá a presença de 50 outras confrarias, 47 portuguesas, duas espanholas e uma francesa.

Começa, às 9 horas, com um pequeno-almoço no Hotel Vila Galé, que inclui uma Oração de Sapiência sobre os Fidalguinhos de Braga (um doce conventual local), a que se segue um cortejo até à Sé Catedral, passando pelo Largo Carlos Amarante, Largo de S. João do Souto, Rua de S. João, Rua de Nossa Senhora do Leite e Rossio da Sé. Conta com a animação do Grupo de Bombos do Instituto D. João Novais e Sousa. A missa da Entronização é celebrada pelo Cónego Roberto Mariz, capelão da Confraria BAFA.

O dia culmina, no mesmo hotel, com um almoço, apelidado de banquete romano, que engloba a degustação de um bolo alusivo à efeméride.

O símbolo da Confraria Bracara Augusta Fidelis et Antíqua (BAFA), o traje e a concha (bafa) têm conexões com as eras romana e barroca. A concha está presente em três locais da cidade de Braga: na escadaria da Câmara Municipal, no Arco da Porta Nova e no monumento do Rossio da Sé. O traje, composto por fato, capa e tricórnio pretos inspira-se na antiga academia bracarense do Liceu Sá de Miranda.