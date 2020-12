César Castro Hoje às 13:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Vários caloiros do curso de Biologia e Geologia da Universidade do Minho (UM) estão a ser acusados de racismo por se terem pintado de negro (o chamado "blackface") durante um vídeo para uma ação de praxe. Ao JN, o reitor Rui Vieira de Castro lamentou o episódio e garantiu que vai acionar os mecanismos internos, "visando averiguar os contornos da iniciativa e os seus responsáveis", procedendo "de acordo com o previsto nos seus regulamentos disciplinares."

As imagens foram exibidas esta terça-feira durante a latada, que este ano por causa da pandemia de covid-19 decorreu virtualmente no YouTube, e estão a indignar a comunidade académica bracarense.

Alguns utilizadores nas redes sociais apelidaram a brincadeira de "mau gosto", por ignorar o que este tipo de representação significa na história da comunidade negra. Censuram, por isso, o divertimento protagonizado pelos estudantes do Ensino Superior.

O vídeo que tinha sido publicado pela Comissão de Praxe do curso referido, acompanhado pelo hashtag #latadaum2021, acabou removido da plataforma devido à polémica.

Em declarações ao JN, o reitor Rui Vieira de Castro garantiu que a Universidade do Minho foi "surpreendida" pela informação veiculada nas redes sociais, pelo que vê "com profundo desagrado e veemente condenação" este "tipo de iniciativas, ofensivas da dignidade humana." Garante ainda que "vai acionar, de imediato, os seus mecanismos internos, visando averiguar os contornos da iniciativa e os seus responsáveis, e procederá de acordo com o previsto nos seus regulamentos disciplinares", afirmou.

"Os tempos de distanciamento físico não podem, em caso momento, significar que os estudantes se distanciem dos valores, princípios e missão da Universidade do Minho", finalizou o reitor.

O JN pediu também um comentário sobre o sucedido esta manhã ao Cabido de Cardeais, órgão responsável pela praxe na Universidade do Minho, bem como ao presidente da Associação Académica da UM, Rui Oliveira, mas não obteve qualquer tipo de resposta.