Requalificação do centro de transportes de Braga implica construção de apartamentos

O custo da requalificação da Central de Camionagem de Braga - hoje denominada Centro Coordenador de Transportes - de mais de quatro milhões de euros, vai obrigar a Câmara a lançar uma parceria público-privada para a construção de apartamentos no cimo do próprio edifício.

A vereadora com o pelouro dos equipamentos, Olga Pereira, disse ao JN que o projeto arquitetónico só fica concluído em 2023: "pensamos que ainda será possível lançar o concurso no último trimestre do ano, de forma a que esteja pronto no final de 2024", disse, salientando que o orçamento do projeto obriga ao recurso a uma solução de parceria com um construtor.

O Centro de Transportes, cuja gestão passou para a Câmara em março de 2021, necessita de obras de requalificação e ampliação, tendo em conta que o edifício começou a ser construído no início da década de 70 do século passado, com verbas do então Fundo de Transportes Terrestres constituído com o imposto de camionagem pago pelas operadoras do setor. Ficou concluído em 1974, mas só em finais de 1976 começou a funcionar, então sob gestão da empresa Rodoviária Nacional, que era pública.

O edifício fica perto do centro da cidade, o que lhe dá vantagens quer para os passageiros que o procuram quer para a futura localização de apartamentos.

Desde 2021, foi já alvo de algumas melhorias, caso de um novo sistema de gestão operacional e de informação ao público, (semelhante ao dos aeroportos) que permite ao passageiro acompanhar em tempo real as chegadas e partidas com identificação do respetivo cais de embarque para a deslocação que pretende (écrans existentes na entrada principal e junto aos cais).

Recebeu, ainda, obras de renovação que incluíram os wc's, a pintura do cais de embarque e do exterior do edifício e a criação de acessibilidades à via pública.

O mesmo sucedeu em termos de segurança, de garantia de acesso a todos os operadores e de melhoria das condições de funcionamento das lojas.