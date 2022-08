Requalificação no Bom Jesus de Braga inclui centro interpretativo

Confraria vai investir 2,3 milhões de euros em três obras no santuário, uma das quais será a remodelação do apeadeiro do elevador.

O pelouro do Urbanismo da Câmara de Braga licenciou a proposta arquitetónica de requalificação do terminal inferior e largo envolvente do elevador do Santuário do Bom Jesus, que inclui a criação de um centro interpretativo.

O projeto, do arquiteto bracarense Carvalho Araújo, indica que "o espaço para exposição interpretativa da história e funcionamento do elevador deverá ocupar o compartimento do lado norte do edifício e, para resolução do conflito implícito entre as funções de um terminal de transbordo com as de um espaço de exposição, fica separado de todas as funções necessárias para o funcionamento do sistema de acesso ao elevador".