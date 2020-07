Resgatadas duas mulheres após se perderem na serra do Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 19:28 Facebook

Duas mulheres foram resgatadas, no alto da Serra do Gerês, pela GNR e pelos bombeiros, na tarde desta quarta-feira, em Terras de Bouro, no distrito de Braga, com uma operação conjunta, que durou cerca de duas horas e meia, salvando as vítimas, ambas desorientadas.

Segundo apurou o JN no próprio local, já no final da ação de busca, resgate e salvamento, as duas mulheres, uma de nacionalidade brasileira e a outra portuguesa, de 45 anos e de 37 anos, respetivamente, residentes na Lourinhã, distrito de Lisboa, pretendiam conhecer o famoso Poço Azul, amplamente divulgado através das redes sociais, mas perderam logo a noção onde estavam.

Os militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, com os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, progrediram no terreno agreste e quente, até que viram as duas mulheres, muito cansadas e desorientadas. Foram avaliadas pelos socorristas, mas só depois com uma corda de cerca de 30 metros, conseguiram fazer um corrimão de segurança, para que fosse possível ambas saírem sem danos colaterais do local.

Caminhando sozinhas, seguiram pelo caminho indicado na Internet, em que passando pela Ponte do Rio Arado, na localidade da Ermida, da freguesia de Vilar da Veiga, Terras de Bouro, teriam que percorrer cerca de cinco quilómetros, sempre com sentido ascendente, mas sem sair de um tradicional trilho de serra que não está ainda devidamente assinalado.

Em vez de avançarem rumo ao Poço Azul, já em Fafião, da freguesia de Cabril, no concelho de Montalegre, terão ido pela Corga de Giesteira, isto é, já a caminho de Arrocela, numa zona de difícil acesso, onde ficaram também sem água para se hidratarem.