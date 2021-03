Resorts de luxo separados por menos de 20 quilómetros em Braga e Vila Verde

Luís Moreira Hoje às 13:29 Facebook

Com menos de 20 quilómetros a separá-los, vão nascer no distrito de Braga dois resorts milionários, um na cidade de Braga e outro em Vila Verde. No primeiro,

O grupo empresarial bracarense CastroGroup e a RSOArchiteture, do empresário norte-americano Sean Huang, vão investir 75 milhões de euros na construção de uma estrutura luxuosa na Confeiteira, que inclui uma área comercial, um aquaparque, hotel com 450 quartos, parque temático de diversões e zonas desportivas e de lazer.

Na última reunião de Câmara de Vila Verde foi aprovado um PIP (pedido de informação prévia) apresentado pela Sociedade Agrícola da Quinta de Salgueirô, de Cabanelas, para a construção de um projeto de enoturismo, que conjuga a produção de vinho verde, um hotel rural com 60 unidades de alojamento, SPA e 24 moradias. Envolve ainda um espaço para eventos para 500 pessoas.