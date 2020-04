Restaurantes de Braga pedem alargamento do lay-off

Luís Moreira Hoje às 15:43 Facebook

A União de Restaurantes de Braga de Apoio à COVID 19 (URBAC 19) defendeu, este domingo, uma adaptação do lay-off ao setor da restauração, e pediu que o Governo assuma o pagamento integral dos salários e isente as empresas das contribuições para a Segurança Social e o IRS.

A realidade, "de quase paralisia", vivida pelo setor foi retratada pelo movimento em reunião, por videoconferência, com dois deputados do PSD de Braga, na Assembleia da República, Firmino Marques e Jorge Paulo Oliveira.

De acordo com os dados de um inquérito que o movimento realizou, 24,1% dos restaurantes encontram-se encerrados e sem apoios, 38,9% em lay-off total, 20,4 em lay-off parcial e 12% fazem serviço de Take Away, mas com redução de horário.

Os empresários Tiago Carvalho e Vera Vaz, representantes do movimento, que agrega 132 restaurantes, os quais empregam 1341 trabalhadores, "têm chamado a atenção para dificuldades que o setor atravessa, e que se agravaram com o desaparecimento do turismo".

O Movimento alude, também, ao facto do IEFP "estar atrasado no pagamento dos estímulos que aprovou, ou seja, estágios profissionais, apoios no âmbito do Converte+ e outros estímulos ao emprego".

Os maiores reparos vão, no entanto, para as condições impostas para o acesso ao crédito bancário que muitos consideram inaceitáveis e ao facto dos sócios-gerentes estarem excluídos do lay-off: "75% dos empresários são sócios-gerentes remunerados", salientam.

Na ocasião, os parlamentares enfatizaram a necessidade de se alargar o lay-off e de se criar um mecanismo de apoio aos sócios-gerentes das pequenas e médias empresas que entrem em lay-off. "Considerar o sócio-gerente como trabalhador, recompensando-o de parte do salário perdido por força do lay-off, é uma solução de elementar justiça, defendem.