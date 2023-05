Reviver Bracara Augusta e dar novo impulso à economia local

Edição deste ano, com 72 horas de programação, arranca hoje em Braga e prolonga-se até domingo.

O bulício das urbes do velho império sente-se em cada rua e em cada canto do centro da cidade de Braga, onde os romanos se instalam, a partir de hoje, para recriar o modo de vida de Bracara Augusta. Ao longo de cinco dias, até domingo, a 19.ª edição da Braga Romana volta a pôr o património bracarense em destaque, com 72 horas de programação e mais de uma centena de atividades em palco, numa iniciativa que tem também o objetivo de dinamizar a economia e atrair visitantes à cidade.

Este ano, o evento coincide com a realização da Rampa Internacional da Falperra, que acontece entre sexta-feira e domingo, o que faz com que a Câmara de Braga aponte para a edição mais participada de sempre, com 300 mil visitantes e um retorno económico de 10 milhões de euros. "Julgo que estão reunidas as condições para que tenhamos dias de muita animação, com muitos visitantes e um impacto económico muito significativo, que estimamos em cerca de 10 milhões de euros", diz ao JN o presidente da autarquia, Ricardo Rio.