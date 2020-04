Ricardo Rio é o primeiro autarca português no movimento "Voices of Solidarity"

Luís Moreira Hoje às 18:22 Facebook

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, respondeu a um apelo do Fórum de Economia Urbana (UEF) das Nações Unidas, tendo-se tornado o primeiro autarca português a juntar-se ao "Voices of Solidarity", um projeto que quer agregar os responsáveis locais à escala planetária para transmitir uma mensagem de esperança no futuro.

A iniciativa, disse esta segunda-feira o autarca, em comunicado, envolve "um apelo a uma transformação do estilo de vida das diferentes sociedades, em prol de um mundo mais sustentável".

O "Beacon of Hope", divulgado nas plataformas e redes sociais do UEF, "aglutina os testemunhos de autarcas dos cinco continentes, quer nas respostas imediatas à Covid-19, quer no compromisso de uma visão una e otimista para o futuro pós-pandemia".

O projeto, acrescenta, visa juntar representantes das autoridades locais de cada um dos 195 países das Nações Unidas, contando no seu arranque com os contributos de cidades como Sidney, Cidade do México, Palermo, Sevilha, Teerão, Bruxelas, New Jersey ou Nairobi, entre outras.

"A inserção de Braga em múltiplas redes internacionais e as relações bilaterais estabelecidas nos últimos anos, com cidades de todos os continentes, tem sido um importante auxílio na formatação das respostas aos desafios colocados pela pandemia".

Rio salienta que, "em plataformas de troca de experiências criadas por redes como Champion Mayors da OCDE, o Global Parliament of Mayors, a Eurocities ou o Comité das Regiões da União Europeia, tem sido possível acompanhar as iniciativas desenvolvidas por cidades de diferentes escalas em todo o globo".