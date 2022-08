Ricardo Rio garante: Braga não tem nem terá falta de água

O município de Braga não tem e não terá falta de água, quer no verão quer até ao final do ano. A garantia foi dada ao JN pelo presidente Ricardo Rio, o qual, apesar disso, apela à população para que poupe água.

"As medidas de poupança em vigor são as que estão associadas ao nosso plano de sustentabilidade e não especificamente à situação da seca", disse o presidente da Câmara Municipal de Braga, sobre as medidas adotadas pela autarquia.

No concelho, é a empresa municipal AGERE que é responsável pela captação, tratamento, adução e distribuição da água aos munícipes e às empresas e instituições. A captação é feita na margem esquerda do rio Cávado, na Ponte do Bico, onde existe uma ETA (Estação de Tratamento), sendo depois transportada para o reservatório de Montariol e daí para vários outros reservatórios espalhados pelo território.

Diariamente, - diz o autarca - cerca de 32.000 m3 de água potável são fornecidos em condições de excelência e segurança.

Em 2017 foi registado um valor relativamente alto com um consumo global de 336 milhares de metros cúbicos.

O Plano de Sustentabilidade de Braga tem, - diz ainda Ricardo Rio - no que toca ao consumo de água, várias medidas de poupança, entre as quais as de "usar a água de forma eficiente para reduzir o consumo geral, da expansão do uso de fontes alternativas de água e do descarregamento de água de forma responsável".

Nos últimos anos, a Agência Portuguesa do Ambiente deu seis autorizações à Câmara para utilização de outros recursos hídricos disponíveis.