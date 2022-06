Ricardo Rio promete soluções para atividades de crianças com necessidades especiais

A Câmara de Braga vai tentar solucionar o problema de 30 pais que têm filhos com necessidades especiais e que, nas pausas letivas, e nas férias, não têm onde as colocar por não haver atividades apropriadas.

O presidente da Câmara, Ricardo Rio, garantiu, esta segunda-feira de manhã, no final da reunião do Executivo, compreender a trágica situação que vivem, tendo explicado que a solução tem de passar por um acordo entre o Município e uma associação com as valências necessárias. "Soubemos que a Associação Sinergia se disponibilizou para o efeito, pelo que vamos marcar uma reunião para arranjar uma solução", disse.

O encontro com os pais deu-se no final do encontro camarário, já que o grupo não pôde entrar na sala, por nenhum deles se ter inscrito para o efeito.

O Regulamento em vigor, hoje revogado, foi criado durante a pandemia, determinando que o público pode assistir e intervir desde que se inscreva até cinco dias antes.

A proibição de participação levou a deputada municipal da CDU a entrar na sala e a protestar contra a medida. No final, disse Ricardo Rio ao JN, terá pedido desculpa.

O assunto foi levado à reunião pela vereadora da CDU, Bárbara Barros, por meio de uma recomendação - aprovada por unanimidade - para que o Município " crie uma resposta supletiva que garanta o acesso das crianças e jovens do concelho a um programa inclusivo de ocupação das férias grandes e pausas letivas".

Tal deve ser feito - defende - "com reforço de recursos humanos capazes de acompanhar as crianças e jovens com deficiência ou necessidades específicas de apoio à inclusão".

Pede, ainda, ao Município que "desenhe programas inclusivos com atividades diversificadas, transporte e refeições para as crianças e jovens participantes, independentemente das suas características individuais, da sua responsabilidade ou em parceria com agrupamentos de escola e/ou outras entidades".

Quer também que a Câmara apoie "total ou parcialmente, de acordo com os rendimentos das famílias, os custos destas atividades".