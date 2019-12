Agressões entre vizinhos em Braga provocaram um ferido

Joaquim Gomes Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma rixa entre vizinhos ocorrida a meio da tarde desta terça-feira, na cidade de Braga, acabou com um dos envolvidos a ter de receber tratamento no Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.

A situação verificou-se na Rua António Marinho, da freguesia de São Vicente, quando alegadamente um dos moradores de um edifício, incomodado com o barulho de crianças a brincar, residentes no sótão do prédio, terá ido de imediato bater à porta, iniciando-se uma troca de palavras com o pai dos menores.

Os vizinhos envolveram-se em confrontos físicos, dos quais resultaram vários ferimentos no indivíduo que reclamava pelo barulho. Fernando Simões, de 48 anos, foi conduzido ao Hospital Central de Braga, depois de ter sido atingido por um objeto cortante, além de ter sofrido vários socos na cara, tendo também algumas escoriações em várias partes do corpo.

A Esquadra de Intervenção Rápida do Comando Distrital da PSP de Braga deslocou-se ao local, tendo identificado o jovem agressor, que por sua vez negou ter utilizado qualquer faca ou navalha, ao contrário das primeiras informações prestadas pelos vizinhos que deram o alerta.