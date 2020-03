Ruas de Braga desinfestadas

Joaquim Gomes Hoje às 08:05 Facebook

Twitter

Partilhar

As ruas da cidade de Braga já estão a ser desinfestadas, por causa da Covid-19. A ampla operação tem incidido igualmente nas freguesias suburbanas e rurais do concelho.

"Estamos a desinfestar, higienizando, diversas freguesias do concelho de Braga, no sentido de melhorar a qualidade do ambiente, em jardins, passeios, parques infantis e outros espaços públicos, bem como nas ruas e estradas municipais, dada a fase em que se vive, transmitindo mais limpeza, saúde e confiança para a população de Braga", disse ao JN Nuno Santos, responsável da empresa adjudicada, Exuber Primavera.

Entre as várias freguesias já visadas, contam-se Ruilhe e Sequeira, a par da União de Freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães, no concelho de Braga, além de Martim, em Barcelos.