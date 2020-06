Salão Egípcio recuperado será novo cartão de visita de Braga

Luís Moreira Hoje às 14:04 Facebook

Intervenção preserva originalidade do espaço histórico, situado na rua do Souto.

Após décadas de incerteza, o histórico Salão Egípcio está a ganhar nova vida. O espaço, que apresenta pinturas com motivos egípcios da autoria do pintor bracarense Lúcio Fânzeres, está a ser recuperado e ficará integrado numa nova unidade de alojamento local que irá nascer no imóvel situado na Rua do Souto, em Braga.

Para o presidente da Câmara, Ricardo Rio, que visitou este domingo a obra, esta é uma recuperação de excelência "merecedora de reconhecimento ao nível da reabilitação urbana". Ricardo Rio lembrou que o Salão Egípcio estava num estado de degradação avançado, situação que causou apreensão na sociedade bracarense.

"Em 2014, quase uma década após o pedido de classificação apresentado por uma associação de defesa do património, o município assumiu a classificação do Salão Egípcio e, desta forma, assegurou a integridade do edifício reconhecido como expressão da originalidade da arquitetura de interiores na cidade", assinalou.

A unidade de alojamento, que deve ficar concluída no prazo de um ano, integra nove quartos nos pisos superiores, e uma área para a realização de pequenos eventos. O rés-do-chão do edifício setecentista terá uma vertente comercial.

O projeto promovido por um privado salvaguarda os elementos de valor decorativo e histórico, com especial atenção para o Salão Egípcio e para uma outra sala decorada com uma pintura original que remonta à época romântica.

Miguel Bandeira, vereador da Regeneração Urbana e do Património, recorda que o Salão Egípcio "é um dos últimos testemunhos sobreviventes no país do Orientalismo revivalista que teve uma particular expressão nas artes decorativas da primeira metade do Século XX em Portugal".