Saldos no maior "shopping" de Braga arrancaram "sem confusão" 

O período de saldos arrancou esta segunda-feira de manhã, com muita gente, no principal centro comercial de Braga, mas sem as enchentes dos últimos anos. A maior afluência é esperada ao final da tarde, após o trabalho.

"Achei que ia estar confusão, mas afinal não foi difícil entrar", admitiu Cristina Rodrigues, que aproveitou uma folga no emprego para ir ao "Braga Parque".

Adelina Antunes, também, usou a manhã para aproveitar as promoções, mas a pedido da filha "que queria muito" um vestido da Zara. "Vim de propósito às 10 horas e estava muita gente, pareciam formiguinhas a entrar. Mas foi rápida a compra", confidenciou a bracarense.

AQUELA loja do grupo Inditex foi das poucas onde o arranque dos saldos provocou alguns constrangimentos aos clientes. Antes ainda de abrir, às 10 horas, a fila para entrar já era longa. Lá dentro, os tempos de espera para os provadores e para pagar aumentaram com o decorrer da manhã. "Demorei 15 minutos só para os provadores. Houve pessoas que até desistiram", contou Patrícia Barbedo, numa pausa das compras, já acompanhada com vários sacos.

Quem escolheu outras marcas, não teve queixas. "Esperava mais confusão e até vim cedo, pelas 10. 30 horas, mas está tranquilo. E as promoções valem a pena. Consegui encontrar o que queria", sublinhou Marina Oliveira, outra consumidora que circulava por aquele centro comercial.

Cláudia Marques, diretora de "marketing" do Braga Parque, confirmou que a manhã começou "sem confusão" e num "ritmo controlado". "As pessoas estão a fazer as compras de forma confortável", frisou a responsável, acrescentando que o dia "começou com mais gente que uma segunda-feira normal", mas a maior afluência "é esperada ao final da tarde".