Santuário do Bom Jesus reabriu este sábado

O Santuário do Bom Jesus do Monte reabriu este sábado, um mês e meio depois de estar encerrado devido à pandemia da covid-19, e pode já ser visitado durante todo o dia, não só a estância turístico-religiosa, como a Basílica e os espaços adjacentes.

Seguindo orientações da Direção-Geral da Saúde, a Confraria do Bom Jesus do Monte, que tinha encerrado aquele espaço desde o dia 22 de março, voltou a abrir os acessos que permitem frequentar o santuário, através do escadório e também da Estrada Nacional 309.

A fitas colocadas pelo Posto da GNR do Sameiro foram retiradas e o acesso já é livre. Só não pode haver concentrações superiores a dez pessoas, como em todo o país.