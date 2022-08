São abandonados mais de 500 carros por ano em Braga

Polícia Municipal diz que problema tem impacto ao nível ambiental, da saúde pública e do estacionamento.

Lixo acumulado, inexistência de seguro, pneus vazios ou teias de aranha. Há vários indícios que conseguem denunciar quando um veículo é deixado abandonado na via pública. Em Braga, a Polícia Municipal contabilizou 560 participações em 2021. E só nos últimos seis meses registaram-se mais 260 queixas, o que faz prever "que o ritmo vai manter-se" até ao final do ano, lamenta a agente responsável pelo serviço, Sílvia Costa, enquanto acompanha o serviço de reboque que, todas as semanas, é acionado para dar resposta ao problema.

Francisco Durães foi apanhado de surpresa numa das últimas ações na Avenida Dr. Artur Soares, perto da cadeia. Morador naquela artéria, "nunca tinha reparado" que o Renault Clio branco, pertencente a um vizinho, estaria estacionado no mesmo lugar há mais de 30 dias. A namorada do proprietário da viatura alegou que a viatura "estava avariada", logo que avistou os agentes. Mas com um pneu vazio, sem seguro e sem condições para se movimentar, a polícia teve de avançar com o reboque.