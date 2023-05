São João de Braga espera meio milhão de visitantes em 10 dias de festa

As festas do São João de Braga vão decorrer ao longo de 10 dias, entre 16 e 25 de junho, com a expectativa de receber 500 mil pessoas e gerar um impacto económico de 20 milhões de euros. Plutónio, Os Quatro e Meia e José Malhoa são os cabeças de cartaz.

Na apresentação do programa, que decorreu esta sexta-feira, o presidente da Associação de Festas do São João de Braga, Firmino Marques, disse que esta é a "mais tradicional e mais antiga festa popular do país" e um "momento marcante" na dinâmica do território.

Com um orçamento de 400 mil euros, as sanjoaninas bracarenses compreendem a realização de 164 iniciativas, com o envolvimento de 365 entidades e centenas de voluntários que integram a equipa organizadora.

Firmino Marques sublinhou que, por força das obras de reabilitação da Avenida da Liberdade, serão utilizados outros espaços, nomeadamente a Praça Municipal, onde decorrerá uma feira de artesanato e estarão colocados os coretos para as atuações das bandas filarmónicas.

Outra das novidades é o "São João Popular", que ocupará o largo do Pópulo, com uma programação mais vocacionada para o público jovem.

O programa engloba várias exposições, concertos, exibições de rua, sete cortejos, actuação de zés-pereiras, concertinas, cantares ao desafio e, de forma particular, bandas filarmónicas, que este ano marcam o imaginário das ornamentações e decorações das ruas bracarenses.

José Malhoa atua no dia 17 e Zezé Fernandes no dia 20, ambos a partir das 21 horas, no Parque da Ponte. Na "noitada de São João", a 23 de junho, é a vez do "rapper" Plutónio atuar na Avenida Central, à 1.30 horas. O concerto dos Quatro e Meia acontece no sábado, 24 de junho, a partir das 22 horas, também na Avenida Central.

O programa completo pode ser consultado aqui.