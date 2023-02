São João de Braga festejado em dez dias e mais de 250 horas

Ricardo Reis Costa Hoje às 13:15 Facebook

As festas de São João vão voltar a Braga entre os dias 16 e 25 de junho, com mais de 250 horas de programação e o envolvimento de cerca de 10 mil pessoas.

As datas foram anunciadas sexta-feira à noite, exatamente a quatro meses do dia de São João, num evento que serviu também para ouvir a reinterpretação do cancioneiro sanjoanino e homenagear os voluntários que colaboram na realização da iniciativa.

Segundo o presidente da Associação de Festas, Firmino Marques, este ano o mote será dado pelas bandas filarmónicas, numa homenagem ao trabalho que a Banda Musical de Cabreiros, a única em atividade no concelho, "tem feito em prol da cultura sanjoanina".

Para os 10 dias, a organização está a ultimar um programa que voltará a ultrapassar a fasquia das 250 horas, "envolvendo mais de 200 instituições", num exercício que pretende fazer o "casamento" entre o religioso e o profano.

"As festas mantêm a fórmula, com o objetivo de proporcionar momentos únicos para todos, miúdos e graúdos, de Braga ou provenientes de outras cidades ou países", sublinhou Firmino Marques.

Com o "envolvimento de mais de 10 mil pessoas", entre organização, voluntários e equipas das várias entidades que se associam, as festas do São João em Braga prometem atrair "muitas centenas de milhares" de espetadores, em especial na "noitada" de 23 para 24 de junho.

Os cortejos sanjoanino, histórico e etnográfico, o Encontro de Gigantones e Cabeçudos ou o São João da Pequenada são algumas das iniciativas que se repetirão.

Voluntários destacados

A organização aproveitou para realizar a entrega de diplomas aos voluntários que ajudaram a concretizar o programa no ano anterior.

"As festas de São João de Braga não resultam de um trabalho solitário, bem pelo contrário. Os 10 dias de festa só são possíveis graças ao envolvimento de um grupo vasto de instituições, mas também de centenas de voluntários", ressalvou Firmino Marques.