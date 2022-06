São João de Braga volta com 270 horas de programação

Emanuel, Santamaria e José Cid são os cabeças de cartaz. Carros dos pastores vai ser substituído, ao fim de 60 anos, para dar mais condições de segurança.

Dois anos depois do início da pandemia, o S. João de Braga vai voltar a ser celebrado nas ruas da cidade, a partir de 15 deste mês, com 270 horas de programação e os artistas Emanuel, Santamaria e José Cid entre os cabeças de cartaz.

Neste regresso, a organização decidiu dar destaque à tradição do Carro dos Pastores e, além da presença nas ornamentações, está prometido um novo carro alegórico que seguirá no cortejo sanjoanino, dia 24.

"Uma das novidades é que será substituído o carro com mais de 60 anos para dar mais condições de segurança", adiantou, ontem, o presidente da Associação de Festas do S. João, Firmino Marques, na apresentação da programação, lembrando "a sucessão de gerações" que já integraram, desde o século XVII, esta tradição associada ao nascimento do padroeiro das festas.

O carro alegórico segue com 14 crianças vestidas de pastores, ao lado de figurantes a representar os anjos, Isabel, Zacarias e o pequeno S. João. No mesmo cortejo, que atravessa o centro da cidade, vão o Carro das Ervas e do Rei David.

Aclamação das flores

No dia 24, são, também, esperadas milhares de pessoas para a aclamação de flores, no Largo do Paço, e para a procissão que sai da Sé de Braga. A igreja de São João de Souto e a capela de São João da Ponte serão ponto de referência para outras celebrações religiosas.

Ao nível festivo, mantêm-se o cortejo das rusgas, as rodopiadas de gigantones e cabeçudos, concertos de bandas filarmónicas e o fogo de artifício no Monte Picoto e na Avenida Central.

"Temos um programa denso, para todos os gostos, não esquecendo o programa religioso", atestou Firmino Marques, adiantando que o investimento global do evento "é de cerca de 400 mil euros".

300 mil foliões

Ao nível dos visitantes, só na principal noitada da romaria, o presidente da Câmara, Ricardo Rio, estima a presença de 300 mil foliões. Contudo, a organização quer, ainda, chegar às comunidades de emigrantes, através de atividades online. "Os últimos dois anos foram exigentes, mas trouxeram uma aprendizagem. A dimensão digital não só permitiu aos bracarenses participarem no S. João, como levou-o mundo fora. Mesmo retomando a rua, a dimensão digital nunca poderá ser descurada", frisou o autarca.

Os comerciantes, também, foram desafiados "a transformarem as montras", adiantou o presidente da Associação Empresarial de Braga, Daniel Vilaça.

Mil pessoas estão envolvidas na organização do S. João de Braga, durante os dez dias de programação. Ao todo, há 365 entidades.

A competição pela melhor cascata sanjoanina vai decorrer no comercial Braga Parque, onde os trabalhos estarão expostos, a partir de 15 deste mês.

No arranque das festas, dia 15, será apresentado o projeto "São João Hoje", uma reinterpretação do cancioneiro sanjoanino coordenado por Daniel Pereira Cristo.