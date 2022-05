Sapadores de Braga com novo comandante e mais viaturas

Nuno Osório tomou posse, hoje. Município prometeu carro de combate a incêndios e nova recruta de 15 bombeiros

Nuno Osório, natural de Pombal, assumiu, esta terça-feira, as funções de comandante dos Bombeiros Sapadores de Braga, sucedendo a João Felgueiras. O novo responsável pela corporação assumiu o "compromisso" de trabalhar para haver "melhor proteção e socorro" na cidade. O Município garantiu que, em breve, chegarão mais três viaturas e será lançada uma recruta para ajudar nessa missão.

"Tem que haver um compromisso grande com a população. Não esperamos outra coisa que uma emergência e socorro eficazes", frisou o vereador da Proteção Civil, Altino Bessa, antes de anunciar que a companhia será apetrechada com um novo veículo de combate a incêndios urbanos, "que custou 300 mil euros", além de uma autoescada e uma viatura elétrica para transporte de cadáveres. "São quase 600 mil euros" de investimento, contabilizou o responsável.

A par dos equipamentos, a Autarquia vai avançar, até ao final do ano, com o procedimento para contratar mais 15 bombeiros profissionais, cuja maioria deverá substituir os operacionais que vão para a reforma. Ao mesmo tempo, está a ser preparado o alargamento do parque de viaturas do quartel. Segundo Altino Bessa, a expectativa é que a obra esteja concluída "até ao final do mandato".

Pedida união

Os investimentos foram aplaudidos por Nuno Osório. "É sempre bom quando falam que virão mais operacionais e mais meios. Quanto maior for a dimensão e as valências que temos no corpo de bombeiros, melhor será o seu desempenho", defendeu o comandante, à margem da cerimónia de tomada de posse.

O responsável referiu que, atualmente, ainda está a começar "uma fase de diagnóstico" do estado da companhia, mas já prevê que "alguns procedimentos" terão de começar "do zero". "O lucro em relação a um corpo de bombeiros é fazer um excelente serviço. Isso só é possível se estivermos unidos", sublinhou Nuno Osório, aos jornalistas.

Antes, na tomada de posse, já tinha pedido aos profissionais para serem "um só". "É com esse espírito que estarei em Braga", asseverou.