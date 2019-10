Sapadores de Braga em dia histórico com fim da discriminação salarial

Joaquim Gomes Hoje às 20:43 Facebook

Os Bombeiros Sapadores de Braga viveram, esta quinta-feira, um dia histórico com o fim da discriminação salarial, uma vez que passarão progressivamente a receber um aumento para terem os mesmos vencimentos que os camaradas de Lisboa e do Porto.

Uma reunião entre a Câmara Municipal de Braga e o Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais, que durou mais de três horas e meia, terminou com a garantia assumida pelo vereador da tutela, Firmino Marques, que a autarquia bracarense pagará anualmente 25% mais do diferencial entre a remuneração de bombeiros sapadores e municipais, quando a lei só exigia mínimo de 15% ao ano, o que demoraria seis anos a corrigir.

Já no final desta reunião, em Braga, o presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais, Sérgio Carvalho, disse ao JN "estar muito satisfeito com a evolução de toda a situação dos sapadores em Braga, vivendo-se com o acordo de hoje um momento histórico, depois de uma negociação difícil", acrestando: "não podíamos exigir mais, porque todos sabemos que a atual situação financeira da Câmara Municipal de Braga não permitia ir mais longe".

Fazendo o ponto da situação a nível nacional, Sérgio Carvalho explicou que "de facto, os casos de Braga e do Funchal são mais onerosos, devido ao seu número de profissionais", revelando que "se a Lousã foi o único município a cumprir já com 100%, sucede que na zona do Algarve ainda não sabemos quando será definida a situação", mas afirmou "estar esperançado em diariamente acabar com o desconforto de uma descriminação que já demorava há muitos anos, injustiça que afeta profissionais de cerca de 30 corporações".

Na reunião desta quinta-feira participaram, para além do vereador Firmino Marques, Olga Pereira e Graça Ribeiro, o comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, João Felgueiras, e o Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais esteve representado por Sérgio Carvalho, Ricardo Fernandes, Pedro Cunha, Manuel Pereira e Pedro Carvalho.

A seguir realizou-se um plenário no Quartel dos Bombeiros Sapadores de Braga, estando presentes, entre outros, pessoal do Piquete, chefiado pelo graduado, Pedro Terra de Sousa, tendo sido informados sobre o desbloqueio dos escalões do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), que irá refletir-se no vencimento de novembro, ao qual deverá acrescer o pagamento de retroativos desde janeiro deste ano, sendo os retroativos dos 25% já desde o passado dia 2 de julho.