Sé de Braga e Câmara "às turras" por causa do estacionamento

Cabido que gere a catedral critica multas a fiéis que vão à missa. Autarquia permite no Rossio, mas rejeita exceções noutras ruas.

O Cabido da Sé de Braga e a Câmara de Braga têm vivido um clima de tensão à conta do estacionamento de carros dos fiéis junto à catedral. O responsável pelo Cabido da Sé, cónego José Paulo Abreu, lamenta as multas aos condutores que deixam as viaturas nas ruas adjacentes ao Rossio da Sé para irem à missa. A Autarquia diz que a Polícia Municipal só está "a cumprir a lei", por se tratar de zonas pedonais.

"Ultimamente, a Câmara tem mandado multar os carros que ficam nas ruas adjacentes ao Rossio da Sé. O que acontece é que, às vezes, os carros não cabem no Rossio e estacionam na Rua D. Paio Mendes e na Rua D. Gonçalo Pereira e a Polícia tem passado lá a multar esses carros", explica o cónego, lamentando o "comportamento invasivo" que poderá "afastar pessoas da catedral".