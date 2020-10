"Se não fosse o cão morria queimada na cama"

Sandra Freitas Hoje às 16:04 Facebook

Isabel Rocha acordou com ladrar de Max, após um incêndio que começou na cozinha de casa, em Braga.

Isabel Rocha, 57 anos, não contém as lágrimas quando se lembra de como terminou a sua noite de domingo. Um incêndio deflagrou na cozinha de casa, na freguesia de Cabreiros, em Braga, quando já estava no quarto a dormir. "Se não fosse o meu cão, morria na cama", diz ao JN, lamentando a morte do animal de estimação e de um canário, que acabaram por não resistir à inalação de fumos.

Eram 23 horas, quando Isabel Rocha se dirigiu para o quarto. Ligou o televisor, para o desligar no minuto a seguir. "Decidi não ficar a ver televisão e deitei-me a dormir", conta, ao mesmo tempo que recorda o "cheiro estranho" que sentiu no momento em que se deitou na cama. Não deu importância, até ser despertada, minutos depois, pelo cão, Max. "Ele começou a ladrar e, quando tentei ligar a luz, já não tinha eletricidade. E com o fumo que estava, já nem consegui sair de casa pela porta da cozinha", descreve, sublinhando que saiu pela frente da habitação e gritou pelo irmão, que é vizinho.