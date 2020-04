Semana Santa de Braga 2020 será celebrada pela internet

Luís Moreira Hoje às 14:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa, a Arquidiocese e o Município de Braga prepararam um programa digital, no Facebook, através do qual se pode celebrar a Semana Santa de Braga 2020 a partir de casa, "com um simples acesso à internet".

Para tal, informou a Autarquia, este sábado, em comunicado, foi criado um evento conjunto entre as três entidades na rede social Facebook que se inicia este Domingo de Ramos, dia 5 de Abril, e se prolonga até Domingo de Páscoa, dia 12.

No evento "serão partilhados conteúdos que passam pela transmissão em direto das Eucaristias, repetição das transmissões das Procissão do ano transato, estreia de novos episódios da série 'Santos da Casa' e outros conteúdos informativos sobre as Procissões e a história da Semana Santa em Braga".

Proporcionar-se-á assim à comunidade "uma oportunidade de vivenciar a Semana Santa de Braga de modo simbólico, mas efetivo. Longe do contacto direto, mas próximo pela lembrança e participação possível. Para que não se diga, ou pense, que este ano não há Semana Santa. Há, mas assinalada e vivida de forma diferente", sublinha a autarquia de Braga.

O evento pode ser acedido através da página Semana Santa de Braga a partir de casa.