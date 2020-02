Semana Santa de Braga com novas decorações inspiradas no barroco

Sandra Freitas Hoje às 18:20 Facebook

Os arcos, estandartes e outros elementos decorativos da Semana Santa de Braga vão apresentar, este ano, um visual renovado, inspirado na arte barroca. Esta foi uma das novidades apresentadas, esta terça-feira, pelo presidente da comissão, cónego Avelino Marques Amorim.

Todas as ruas por onde passam as procissões vão apresentar-se em tons de dourado e violeta, ao estilo barroco, um dos elementos arquitetónicos que predominam na cidade. Quanto à imagem de cartaz, a inspiração é o santuário do Bom Jesus do Monte, num tributo pela declaração, no último ano, como Património Cultural da Humanidade, por parte da Unesco.

Entre os destaques da programação - que conta com diversas exposições, concertos e espetáculos já a partir deste mês -, está o lançamento do livro "A Semana Santa de Braga", com texto do historiador Rui Ferreira e fotografia de Hugo Delgado. A apresentação é no dia 4 de abril, às 16 horas, na Igreja de Santa Cruz. "É a primeira abordagem mais funda e real à história da Semana Santa", afirmou o autor.

Quantos às principais procissões, onde são esperadas milhares pessoas, estas arrancam a 8 de abril, às 21.30 horas, com o cortejo biblíco "Vós sereis o meu povo", mais conhecido como Procissão da Burrinha. Na noite seguinte, sai à rua a procissão "Ecce Homo", onde seguem os farricocos. Na sexta-feira santa, dá-se o "Enterro do Senhor".

Para o presidente do Município, Ricardo Rio, "a componente religiosa é algo fundamental para a identidade da cidade, para a sua autenticidade e é um dos elementos diferenciadores" que valoriza Braga face a outros territórios, pelo que esta vertente fará parte da estratégia cultural na candidatura a Capital Europeia da Cultura.

Este ano, o Município manteve a comparticipação de 45 mil euros para apoiar as festividades da Semana Santa de Braga. O Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) reforçou, este ano, a colaboração e vai atribuir 25 mil euros à organização, para além de garantir a promoção do evento junto de operadores turísticos e meios de comunicação. "É justo. Em termos de turismo religioso, é o evento mais importante da região", sublinhou Luís Pedro Martins, presidente da TPNP.